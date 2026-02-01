Foire aux puces Carantec

Foire aux puces

6 Square du Grand Saconnex Carantec Finistère

Début : 2026-02-01 09:00:00

fin : 2026-02-01 16:30:00

Taulé Carantec handball (TCHB) vous donne rendez-vous pour sa FOIRE AUX PUCES à Carantec !

Entrée 1,50 € (gratuit pour les mineurs)

Exposants 3,50 € mètre

Buvette & restauration sur place

Venez chiner, vendre et faire de bonnes affaires ! .

6 Square du Grand Saconnex Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 26 96 31 52

