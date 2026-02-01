Foire aux puces Carantec
Foire aux puces Carantec dimanche 1 février 2026.
Foire aux puces
6 Square du Grand Saconnex Carantec Finistère
Début : 2026-02-01 09:00:00
fin : 2026-02-01 16:30:00
2026-02-01
Taulé Carantec handball (TCHB) vous donne rendez-vous pour sa FOIRE AUX PUCES à Carantec !
Entrée 1,50 € (gratuit pour les mineurs)
Exposants 3,50 € mètre
Buvette & restauration sur place
Venez chiner, vendre et faire de bonnes affaires ! .
6 Square du Grand Saconnex Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 26 96 31 52
English : Foire aux puces
