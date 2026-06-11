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Foire aux puces et à la brocante Cléder

Foire aux puces et à la brocante Cléder samedi 15 août 2026.

Adresse : Place Ashburton et salle omnisports

Ville : 29233 Cléder

Département : Finistère

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Tarif :

Cléder

Foire aux puces et à la brocante

Place Ashburton et salle omnisports Cléder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

27ème édition. Organisé par le comité de jumelage Cléder/Ashburton. Animations et restauration sur place. De très nombreux exposants réunis.
Exposants tarifs 3,50€ en intérieur (tables fournies) 3€ en extérieur (tables non fournies).
Visiteurs 1,50€ l’entrée Gratuit pour les moins de 15 ans.   .

Place Ashburton et salle omnisports Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 6 60 27 72 92 

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English :

L’événement Foire aux puces et à la brocante Cléder a été mis à jour le 2026-06-11 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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