Foire aux puces et à la brocante Cléder
Foire aux puces et à la brocante Cléder samedi 15 août 2026.
Cléder
Foire aux puces et à la brocante
Place Ashburton et salle omnisports Cléder Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
27ème édition. Organisé par le comité de jumelage Cléder/Ashburton. Animations et restauration sur place. De très nombreux exposants réunis.
Exposants tarifs 3,50€ en intérieur (tables fournies) 3€ en extérieur (tables non fournies).
Visiteurs 1,50€ l’entrée Gratuit pour les moins de 15 ans. .
Place Ashburton et salle omnisports Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 6 60 27 72 92
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English :
L’événement Foire aux puces et à la brocante Cléder a été mis à jour le 2026-06-11 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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