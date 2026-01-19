Foire aux puces Guiclan
Foire aux puces Guiclan dimanche 29 mars 2026.
Foire aux puces
Salle omnisports Guiclan Finistère
Début : 2026-03-29 09:00:00
fin : 2026-03-29 16:30:00
2026-03-29
Organisé par GJ de l’Horn. Buvette et petite restauration sur place. Exposants 3.50€ le mètre linaire +2€ le bout de table. .
Salle omnisports Guiclan 29410 Finistère Bretagne +33 6 22 20 17 06
