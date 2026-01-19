Foire aux puces

Salle omnisports Guiclan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 16:30:00

Date(s) :

2026-03-29

Organisé par GJ de l’Horn. Buvette et petite restauration sur place. Exposants 3.50€ le mètre linaire +2€ le bout de table. .

Salle omnisports Guiclan 29410 Finistère Bretagne +33 6 22 20 17 06

L’événement Foire aux puces Guiclan a été mis à jour le 2026-01-19 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX