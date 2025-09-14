Foire aux puces rue de Croas Men Henvic

Foire aux puces rue de Croas Men Henvic dimanche 14 septembre 2025.

Foire aux puces

rue de Croas Men Salle Marie-Jacq Henvic Finistère

Début : 2025-09-14 09:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

2025-09-14

Le Comité de Jumelage Henvic Starcross organise dans la salle Marie Jacq, pour la 23ème fois, sa désormais traditionnelle Foire aux Puces.

Ouverte aux particuliers ainsi qu’aux professionnels, cette manifestation connaît toujours un grand succès, avec une multitude de vendeurs venus parfois de très loin, et une particularité les stands des amis anglais de Starcross proposant leurs articles so british , vaisselle, bibelots, mais aussi des confitures et des Cornish pasties.

Crêpes, bar et petite restauration sur place.

Tombola des exposants en fin de journée .

rue de Croas Men Salle Marie-Jacq Henvic 29670 Finistère Bretagne +33 6 44 28 99 96

