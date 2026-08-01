Foire aux Puces La Chapelle-Urée
samedi 15 août 2026 · La Chapelle-Urée
Informations pratiques
La Chapelle-Urée
Foire aux Puces
Les Valettes La Chapelle-Urée Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
43ème FOIRE AUX PUCES
Venez chiner parmi 500 exposants et plus de 2,5 km de déballage dans une ambiance conviviale et festive !
Restauration sur place toute la journée sandwichs, galettes, buffet, crêpes et tripes, dès 8h.
À partir de 11h
– Animation danse country,
– Concert d’Alcie Bela,
– Buvette.
Le soir
– Bal animé par DJ CHAPPY,
– Grand feu d’artifice.
Entrée gratuite pour les visiteurs Exposants 2 € le mètre (minimum 5 m) Renseignements & inscription cdf.chapelle.uree@hotmail.fr
On vous attend nombreux pour cette journée incontournable du 15 août ! .
Les Valettes La Chapelle-Urée 50370 Manche Normandie +33 6 67 54 87 84 cdf.chapelle.uree@hotmail.fr
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English : Foire aux Puces
L’événement Foire aux Puces La Chapelle-Urée a été mis à jour le 2026-07-31 par OT MSM Normandie BIT Genêts