Informations pratiques

La Chapelle-Urée

Foire aux Puces

Les Valettes La Chapelle-Urée Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 08:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

43ème FOIRE AUX PUCES

Venez chiner parmi 500 exposants et plus de 2,5 km de déballage dans une ambiance conviviale et festive !

Restauration sur place toute la journée sandwichs, galettes, buffet, crêpes et tripes, dès 8h.

À partir de 11h

– Animation danse country,

– Concert d’Alcie Bela,

– Buvette.

Le soir

– Bal animé par DJ CHAPPY,

– Grand feu d’artifice.

Entrée gratuite pour les visiteurs Exposants 2 € le mètre (minimum 5 m) Renseignements & inscription cdf.chapelle.uree@hotmail.fr

On vous attend nombreux pour cette journée incontournable du 15 août ! .

Les Valettes La Chapelle-Urée 50370 Manche Normandie +33 6 67 54 87 84 cdf.chapelle.uree@hotmail.fr

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English : Foire aux Puces

L’événement Foire aux Puces La Chapelle-Urée a été mis à jour le 2026-07-31 par OT MSM Normandie BIT Genêts