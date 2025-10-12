Foire aux puces Plougoulm

Foire aux puces Plougoulm dimanche 12 octobre 2025.

Foire aux puces

Salle omnisport Plougoulm Finistère

Foire aux Puces à Plougoulm !
L’APE Charles Perrault organise sa foire aux puces
Exposants 6 € la table (réservation en message privé, aux heures des repas)
Petite restauration sur place !
Venez chiner, vendre ou simplement passer un bon moment en famille .
On vous attend nombreux !   .

Salle omnisport Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 6 10 27 59 50 

