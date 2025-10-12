Foire aux puces Plougoulm
Foire aux puces Plougoulm dimanche 12 octobre 2025.
Foire aux puces
Salle omnisport Plougoulm Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 08:30:00
fin : 2025-10-12 17:30:00
Date(s) :
2025-10-12
Foire aux Puces à Plougoulm !
L’APE Charles Perrault organise sa foire aux puces
Exposants 6 € la table (réservation en message privé, aux heures des repas)
Petite restauration sur place !
Venez chiner, vendre ou simplement passer un bon moment en famille .
On vous attend nombreux ! .
Salle omnisport Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 6 10 27 59 50
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Foire aux puces Plougoulm a été mis à jour le 2025-10-02 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX