Foire aux puces Plougoulm

Foire aux puces Plougoulm dimanche 12 octobre 2025.

Foire aux puces

Salle omnisport Plougoulm Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 08:30:00

fin : 2025-10-12 17:30:00

Date(s) :

2025-10-12

Foire aux Puces à Plougoulm !

L’APE Charles Perrault organise sa foire aux puces

Exposants 6 € la table (réservation en message privé, aux heures des repas)

Petite restauration sur place !

Venez chiner, vendre ou simplement passer un bon moment en famille .

On vous attend nombreux ! .

Salle omnisport Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 6 10 27 59 50

L’événement Foire aux puces Plougoulm a été mis à jour le 2025-10-02 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX