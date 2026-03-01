Foire aux puces Plougoulm

Foire aux puces

Salle omnisport Plougoulm Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 08:00:00

fin : 2026-03-08 15:00:00

Date(s) :

2026-03-08

L’APE Charles Perrault organise sa foire aux puces !

Exposants 6 € la table (réservation en message privé, aux heures des repas)

Petite restauration sur place !

Venez chiner, vendre ou simplement passer un bon moment en famille .

On vous attend nombreux ! .

Salle omnisport Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 6 10 27 59 50

