Foire aux puces Plougoulm dimanche 8 mars 2026.
Foire aux puces
Salle omnisport Plougoulm Finistère
Tarif : – –
Début : 2026-03-08 08:00:00
fin : 2026-03-08 15:00:00
2026-03-08
L’APE Charles Perrault organise sa foire aux puces !
Exposants 6 € la table (réservation en message privé, aux heures des repas)
Petite restauration sur place !
Venez chiner, vendre ou simplement passer un bon moment en famille .
On vous attend nombreux ! .
Salle omnisport Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 6 10 27 59 50
