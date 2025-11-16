Foire aux puces Plougourvest

Foire aux puces Plougourvest dimanche 16 novembre 2025.

Foire aux puces

Salle omnisports Plougourvest Finistère

Début : 2025-11-16 09:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

2025-11-16

Place à la deuxième animation de la saison, la traditionnelle foire aux puces. Crêpes, buvette

Pour exposer, vous pouvez nous demander les bulletins d’inscription ou contacter Carole et Charlène. 3,5€ le mètre d’exposition. .

Salle omnisports Plougourvest 29400 Finistère Bretagne +33 6 21 02 61 53

