Foire aux puces Plougourvest
Foire aux puces Plougourvest dimanche 16 novembre 2025.
Foire aux puces
Salle omnisports Plougourvest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 09:00:00
fin : 2025-11-16 17:00:00
Date(s) :
2025-11-16
Place à la deuxième animation de la saison, la traditionnelle foire aux puces. Crêpes, buvette
Pour exposer, vous pouvez nous demander les bulletins d’inscription ou contacter Carole et Charlène. 3,5€ le mètre d’exposition. .
Salle omnisports Plougourvest 29400 Finistère Bretagne +33 6 21 02 61 53
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Foire aux puces Plougourvest a été mis à jour le 2025-09-09 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX