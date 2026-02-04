Foire aux puces Salle de Tennis Plouvorn

Foire aux puces

Salle de Tennis Route de Morlaix Plouvorn Finistère

Début : 2026-03-01 08:30:00

fin : 2026-03-01 17:30:00

2026-03-01

Exposants 3.50 € le mètre linéaire ; 1,5 € le portant non fourni.

Buvette et petite restauration sur place. .

Salle de Tennis Route de Morlaix Plouvorn 29420 Finistère Bretagne +33 7 61 13 95 30

English : Foire aux puces

