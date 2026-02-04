Foire aux puces Salle de Tennis Plouvorn
Foire aux puces Salle de Tennis Plouvorn dimanche 1 mars 2026.
Salle de Tennis Route de Morlaix Plouvorn Finistère
Début : 2026-03-01 08:30:00
fin : 2026-03-01 17:30:00
2026-03-01
Exposants 3.50 € le mètre linéaire ; 1,5 € le portant non fourni.
Buvette et petite restauration sur place. .
Salle de Tennis Route de Morlaix Plouvorn 29420 Finistère Bretagne +33 7 61 13 95 30
