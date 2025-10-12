Foire aux puces Salle Isidore Daniélou Saint-Pol-de-Léon
Foire aux puces
Salle Isidore Daniélou Avenue des Carmes Saint-Pol-de-Léon Finistère
Début : 2025-10-12 08:30:00
fin : 2025-10-12 17:00:00
2025-10-12
Buvette et petite restauration sur place ,sandwichs gâteaux ,crêpes.
La table de 1,80 6€. .
Salle Isidore Daniélou Avenue des Carmes Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 84 74 75 02
