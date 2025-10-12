Foire aux puces Salle Isidore Daniélou Saint-Pol-de-Léon

Foire aux puces Salle Isidore Daniélou Saint-Pol-de-Léon dimanche 12 octobre 2025.

Foire aux puces

Salle Isidore Daniélou Avenue des Carmes Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 08:30:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

Date(s) :

2025-10-12

Buvette et petite restauration sur place ,sandwichs gâteaux ,crêpes.

La table de 1,80 6€. .

Salle Isidore Daniélou Avenue des Carmes Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 84 74 75 02

