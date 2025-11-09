Foire aux puces Salle Isidore Daniélou Saint-Pol-de-Léon

Foire aux puces

Salle Isidore Daniélou Avenue des Carmes Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 09:00:00

fin : 2025-11-09 17:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Pour les p’tites canailles

Petite restauration sur place. .

Salle Isidore Daniélou Avenue des Carmes Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 7 67 09 18 89

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Foire aux puces Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2025-11-03 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX