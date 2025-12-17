Foire aux puces Salle Isidore Daniélou Saint-Pol-de-Léon

Foire aux puces

Salle Isidore Daniélou Avenue des Carmes Saint-Pol-de-Léon Finistère

Début : 2026-02-01 08:00:00

fin : 2026-02-01 16:00:00

2026-02-01

Petite restauration sur place crêpes, gâteaux, boissons.

6€ la table de 1,80. .

Salle Isidore Daniélou Avenue des Carmes Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 70 91 85 03

