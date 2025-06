FOIRE AUX PUCES STADE DU PAS FLEURY Chemin de l’ancien Camping Tournus 6 juillet 2025 06:00

Saône-et-Loire

FOIRE AUX PUCES STADE DU PAS FLEURY Chemin de l’ancien Camping 1 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Tournus Saône-et-Loire

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 06:00:00

fin : 2025-07-06 19:00:00

Date(s) :

2025-07-06

Puces organisées par l’Association ‘’ Club des Amis du Ballon Rond ‘’. Ouverture au public à partir de 7h00. Vous y trouverez de quoi chiner auprès d’un bon nombre d’exposants particuliers et professionnels. De plus sur place le meilleur accueil vous sera réservé et vous pourrez vous restaurer ( Du petit-déjeuner au repas de midi ) à notre buffet-buvette.

Le prix de l’entrée visiteur est de 1,00€.

Le tarif exposant est de 10.00 € par véhicule entrant dans l’enceinte du Stade du Pas Fleury. .

STADE DU PAS FLEURY Chemin de l’ancien Camping 1 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny

Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 40 44 04

English : FOIRE AUX PUCES

German : FOIRE AUX PUCES

Italiano :

Espanol :

L’événement FOIRE AUX PUCES Tournus a été mis à jour le 2025-06-16 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II