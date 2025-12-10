Foire aux puces Vide grenier Quai d’Auxerre Roscoff
Quai d’Auxerre Aire de Cirque Roscoff Finistère
Tarif : – –
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
2026-05-10
Foire aux puces et vide grenier (17e édition), Quai d’Auxerre, organisé par l’association Amicale’ment Vôtre.
Buvette et petite restauration sur place.
Exposants 5 € le mètre linéaire (chaises et tables ne sont pas fournies). .
Quai d’Auxerre Aire de Cirque Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 33 90 16 32
