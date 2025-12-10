Foire aux puces Vide grenier Quai d’Auxerre Roscoff

Foire aux puces Vide grenier

Foire aux puces et vide grenier (17e édition), Quai d’Auxerre, organisé par l’association Amicale’ment Vôtre.

Buvette et petite restauration sur place.

Exposants 5 € le mètre linéaire (chaises et tables ne sont pas fournies). .

Quai d’Auxerre Aire de Cirque Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 33 90 16 32

