Foire aux Santons BP 40106 Aix-en-Provence

Depuis 1934, la Foire aux Santons d’Aix-en-Provence est un incontournable de la tradition calendale. Véritable vitrine du savoir-faire des santonniers, elle vous permet de découvrir leurs nouvelles créations et de débuter ou compléter votre crèche.

Le prédécesseur de la Foire aux Santons s’appelait le marché de la Sainte- Barbe. C’était le plus grand rassemblement annuel de la ville. Jean Baptiste Fouque et son fils Paul ont installé leur stand de Santons sur ce marché en décembre 1934 et ont été rejoints par d’autres santonniers au fil des ans. C’est ainsi qu’est née la célèbre Foire annuelle de Santons.



Les santonniers

● Fouque, Richard, Jouve, d’Aix-en-Provence.

● Cavasse Fery, Mayans de Venelles.

● Guitton créations, de Meyreuil.



L’inauguration a lieu le 30 novembre à 10h à l’église Saint-Jean Baptiste du Faubourg, avec une messe des santonniers, et à 11h30 avec la bénédiction de la Foire aux Santons, au son des galoubets tambourins et de chants provençaux, sur l’esplanade Cezanne. .

BP 40106 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur assofoireauxsantonsaix@gmail.com

English :

Since 1934, the Foire aux Santons d’Aix-en-Provence has been an essential part of the calendar tradition. A veritable showcase for the expertise of our santon makers, you can discover their latest creations and start or complete your own crib.

German :

Seit 1934 ist die Foire aux Santons d’Aix-en-Provence ein Muss für die kalendarische Tradition. Sie ist ein echtes Schaufenster für das Know-how der Santonniers und bietet Ihnen die Möglichkeit, ihre neuen Kreationen zu entdecken und Ihre Krippe zu beginnen oder zu vervollständigen.

Italiano :

Dal 1934, la Fiera del Santon di Aix-en-Provence è una parte essenziale della tradizione del calendario. È una vetrina per l’esperienza dei nostri fabbricanti di santoni, che vi permette di scoprire le loro ultime creazioni e di iniziare o completare il vostro lettino.

Espanol :

Desde 1934, la Feria del Santón de Aix-en-Provence forma parte esencial de la tradición del calendario. Es un escaparate de la maestría de nuestros santoneros, que le ofrece la oportunidad de descubrir sus últimas creaciones y empezar o completar su propia cuna.

