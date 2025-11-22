Foire aux santons de La VOIO maison des associations Carqueiranne 22 novembre – 14 décembre entrée libre

40 EME Foire aux santons de La VOIO

La VOIO vous invite à sa 40ème foire annuelle aux santons du 22/11/25 au 14/12/2025

Inauguration de la foire le 22/11 à 11h30 (apéritif offert)

Lundi au vendredi de : 14h30 à 18h00,

Samedi au dimanche de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00.

Maison des associations Chemin du petit lac, 83320 Carqueiranne

Animations de l’argile aux santons (agenda à la foire)

Renseignement soirée des 13 Desserts

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-22T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-14T18:00:00.000+01:00

maison des associations chemin du petit lac 83320 Carqueiranne Carqueiranne 83320 Var