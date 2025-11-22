Foire aux santons de La VOIO maison des associations Carqueiranne
40 EME Foire aux santons de La VOIO
La VOIO vous invite à sa 40ème foire annuelle aux santons du 22/11/25 au 14/12/2025
Inauguration de la foire le 22/11 à 11h30 (apéritif offert)
Lundi au vendredi de : 14h30 à 18h00,
Samedi au dimanche de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00.
Maison des associations Chemin du petit lac, 83320 Carqueiranne
Animations de l’argile aux santons (agenda à la foire)
Renseignement soirée des 13 Desserts
