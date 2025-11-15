Foire aux santons de Martigues Ferrières Martigues

Du samedi 15 au dimanche 16 novembre 2025 de 10h à 18h. Ferrières Espace Simone Veil Martigues Bouches-du-Rhône

Une foire aux santons organisée par La Capouliero en cette fin d’année. Les santonniers vous donnent rendez-vous à la foire aux santons dans la pure tradition de Noël.Familles

Dès sa création, La Capouliero a adhéré aux idéaux du Felibrege et a été déclarée Escolo Felibrenco.

Elle a été une des premières à adhérer à la Fédération Folklorique Méditerranéenne.

Très vite, La Capouliero devient une association incontournable dans la vie de la cité Martégale. .

Ferrières Espace Simone Veil Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 22 76 52 43 la.capouliero@gmail.com

A santon fair organised by La Capouliero at the end of the year. The santon makers invite you to the santon fair in the pure tradition of Christmas.

Eine von La Capouliero organisierte Santons-Messe am Ende des Jahres. Die Santonniers laden Sie zu einer Santons-Messe in der reinen Weihnachtstradition ein.

Fiera del santone organizzata da La Capouliero alla fine dell’anno. I produttori di santon vi invitano alla fiera del santon nella pura tradizione del Natale.

Feria del santón organizada por La Capouliero a finales de año. Los santoneros le invitan a la feria del santón en la más pura tradición navideña.

