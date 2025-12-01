Foire aux Santons Espace culturel Robert de Lamanon Salon-de-Provence
Foire aux Santons Espace culturel Robert de Lamanon Salon-de-Provence lundi 1 décembre 2025.
Foire aux Santons
Du 01/12 au 23/12/2025 tous les jours de 10h à 12h et de 14h30 à 19h.
Les 21 et 22 décembre de 10h à 19h non stop. Espace culturel Robert de Lamanon 120 Rue Lafayette Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
La Foire aux Santons est le rendez-vous des amoureux de la tradition provençale !
Ces petites figurines en argile deviennent le temps des festivités de fin d’année les personnages des foyers de Provence. Plusieurs artisans santonniers présentent leurs œuvres, confectionnées grâce à un savoir-faire unique.
Les visiteurs peuvent venir compléter leur collection pour réaliser une crèche à leur image ! .
Espace culturel Robert de Lamanon 120 Rue Lafayette Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 44 89 90
English :
The Foire aux Santons is the place to be for lovers of Provençal tradition!
German :
Die Foire aux Santons ist der Treffpunkt für Liebhaber der provenzalischen Tradition!
Italiano :
La Fiera di Santon è il luogo ideale per gli amanti della tradizione provenzale!
Espanol :
La Feria de Santon es el lugar ideal para los amantes de la tradición provenzal
