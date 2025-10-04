Foire aux saveurs d’automne Pouilley-Français

Foire aux saveurs d’automne Pouilley-Français samedi 4 octobre 2025.

Foire aux saveurs d’automne

Pouilley-Français Doubs

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 09:00:00

fin : 2025-10-04 18:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Organisée par l’Association Foire aux Saveurs d’Automne, cette manifestation offre un étonnement, un moment de flânerie culinaire pour tous les amoureux de produits gastronomiques.…Une ambiance conviviale de marché authentique à l’ancienne !

De 9h à 18h au coeur du village

Le village sera exclusivement piétonnier. Pour préserver la sécurité des visiteurs, des parkings seront aménagés aux extérieurs, pour un coût de 2 €.

Programme de la journée sur www.association-foire-aux-saveurs-d-automne.fr .

Pouilley-Français 25410 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 87 75 19 y-maurice@wanadoo.fr

English : Foire aux saveurs d’automne

German : Foire aux saveurs d’automne

Italiano :

Espanol :

L’événement Foire aux saveurs d’automne Pouilley-Français a été mis à jour le 2025-09-25 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON