Foire aux Skis de Ski Discount France à Arles Palais des congrés Arles

Informations pratiques

Arles

Foire aux Skis de Ski Discount France à Arles

Du samedi 10 au dimanche 11 octobre 2026 de 9h à 18h. Palais des congrés 22 Avenue de la Première Division France Libre Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Deux jours pour préparer la saison d’hiver et découvrir un large choix de skis, snowboards, chaussures, textile et accessoires au Palais des Congrès d’Arles.

Ski Discount France organise sa Foire aux Skis les samedi 10 et dimanche 11 octobre 2026 au Palais des Congrès d’Arles. Débutants, familles et passionnés pourront découvrir une sélection de matériel neuf et d’occasion : skis, snowboards, chaussures, textile, casques, masques et accessoires. Plusieurs grandes marques seront représentées, notamment Rossignol, Dynastar, Salomon, Lange, Burton, Black Crows, Picture, Quiksilver et The North Face. Une occasion idéale pour s’équiper et préparer la prochaine saison avec des conseils adaptés à son niveau et à sa pratique. .

Palais des congrés 22 Avenue de la Première Division France Libre Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 67 88 26 13 skidiscountfrance@gmail.com

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English :

Two days to get ready for the winter season and explore a wide selection of skis, snowboards, boots, clothing, and accessories at the Palais des Congrès in Arles.

L’événement Foire aux Skis de Ski Discount France à Arles Arles a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme d’Arles