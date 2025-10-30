Foire aux skis Loudenvielle Valgora Loudenvielle

Début : 2025-10-30 10:00:00

fin : 2025-11-02 20:00:00

2025-10-30

Foire aux skis organisée par Intersport à l’espace Valgora à Loudenvielle

Skis, chaussures et textiles

Renseignement 05 62 99 65 22

Valgora LOUDENVIELLE Loudenvielle 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 65 22

English :

Ski fair organized by Intersport at Espace Valgora in Loudenvielle

Skis, boots and textiles

Information: 05 62 99 65 22

German :

Von Intersport organisierte Skimesse im Espace Valgora in Loudenvielle

Skier, Schuhe und Textilien

Auskunft: 05 62 99 65 22

Italiano :

Fiera dello sci organizzata da Intersport all’Espace Valgora di Loudenvielle

Sci, scarponi e tessuti

Informazioni: 05 62 99 65 22

Espanol :

Feria del esquí organizada por Intersport en el Espace Valgora de Loudenvielle

Esquís, botas y textiles

Información: 05 62 99 65 22

