Foire aux skis Loudenvielle Valgora Loudenvielle

Valgora LOUDENVIELLE Loudenvielle Hautes-Pyrénées
Début : 2025-10-30 10:00:00
fin : 2025-11-02 20:00:00
2025-10-30
Foire aux skis organisée par Intersport à l’espace Valgora à Loudenvielle
Skis, chaussures et textiles
Renseignement 05 62 99 65 22
Valgora LOUDENVIELLE Loudenvielle 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 65 22
English :
Ski fair organized by Intersport at Espace Valgora in Loudenvielle
Skis, boots and textiles
Information: 05 62 99 65 22
German :
Von Intersport organisierte Skimesse im Espace Valgora in Loudenvielle
Skier, Schuhe und Textilien
Auskunft: 05 62 99 65 22
Italiano :
Fiera dello sci organizzata da Intersport all’Espace Valgora di Loudenvielle
Sci, scarponi e tessuti
Informazioni: 05 62 99 65 22
Espanol :
Feria del esquí organizada por Intersport en el Espace Valgora de Loudenvielle
Esquís, botas y textiles
Información: 05 62 99 65 22
L’événement Foire aux skis Loudenvielle Loudenvielle a été mis à jour le 2025-09-23 par OT de la Vallée du Louron|CDT65