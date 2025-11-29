Foire aux skis avenue Georges Clémenceau Valence
Foire aux skis avenue Georges Clémenceau Valence samedi 29 novembre 2025.
Foire aux skis
avenue Georges Clémenceau Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac Valence Drôme
Début : 2025-11-29 09:30:00
fin : 2025-11-29 16:30:00
2025-11-29
Vente de matériel et de vêtements techniques neufs et d’occasion.
Des exposants professionnels auront le plaisir de proposer des services et/ou du matériel, neuf ou d’occasion.
Évènement également ouvert aux exposants particuliers.
+33 4 75 56 56 56
English :
Sale of new and used technical equipment and clothing.
Professional exhibitors will be pleased to offer services and/or equipment, new or used.
The event is also open to private exhibitors.
German :
Verkauf von neuer und gebrauchter technischer Ausrüstung und Kleidung.
Professionelle Aussteller bieten neue oder gebrauchte Materialien und/oder Dienstleistungen an.
Die Veranstaltung ist auch für private Aussteller geöffnet.
Italiano :
Vendita di attrezzature tecniche e abbigliamento nuovi e usati.
Gli espositori professionisti saranno lieti di offrire servizi e/o attrezzature, nuove o usate.
L’evento è aperto anche agli espositori privati.
Espanol :
Venta de equipos técnicos y ropa nuevos y de segunda mano.
Los expositores profesionales estarán encantados de ofrecer servicios y/o equipos, nuevos o usados.
Este evento también está abierto a expositores privados.
L’événement Foire aux skis Valence a été mis à jour le 2025-09-23 par Valence Romans Tourisme