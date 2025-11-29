Foire aux skis avenue Georges Clémenceau Valence

Foire aux skis

Début : 2025-11-29 09:30:00

fin : 2025-11-29 16:30:00

2025-11-29

Vente de matériel et de vêtements techniques neufs et d’occasion.

Des exposants professionnels auront le plaisir de proposer des services et/ou du matériel, neuf ou d’occasion.

Évènement également ouvert aux exposants particuliers.

avenue Georges Clémenceau Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 56 56 56

English :

Sale of new and used technical equipment and clothing.

Professional exhibitors will be pleased to offer services and/or equipment, new or used.

The event is also open to private exhibitors.

German :

Verkauf von neuer und gebrauchter technischer Ausrüstung und Kleidung.

Professionelle Aussteller bieten neue oder gebrauchte Materialien und/oder Dienstleistungen an.

Die Veranstaltung ist auch für private Aussteller geöffnet.

Italiano :

Vendita di attrezzature tecniche e abbigliamento nuovi e usati.

Gli espositori professionisti saranno lieti di offrire servizi e/o attrezzature, nuove o usate.

L’evento è aperto anche agli espositori privati.

Espanol :

Venta de equipos técnicos y ropa nuevos y de segunda mano.

Los expositores profesionales estarán encantados de ofrecer servicios y/o equipos, nuevos o usados.

Este evento también está abierto a expositores privados.

L’événement Foire aux skis Valence a été mis à jour le 2025-09-23 par Valence Romans Tourisme