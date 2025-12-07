FOIRE aux TABLEAUX Saint Eutrope Montmoreau
FOIRE aux TABLEAUX Saint Eutrope Montmoreau dimanche 7 décembre 2025.
FOIRE aux TABLEAUX
Saint Eutrope 17 Rue des Poteries Montmoreau Charente
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
2025-12-07
FOIRE aux TABLEAUX à Saint-Eutrope!
Saint Eutrope 17 Rue des Poteries Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 33 19
English :
ART FAIR in Saint-Eutrope!
German :
TABLETTENMESSE in St. Eutropa!
Italiano :
Fiera dell’arte a Saint-Eutrope!
Espanol :
¡FERIA DE ARTE en Saint-Eutrope!
