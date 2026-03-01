Foire aux Têtes de Veau

Rambervillers Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 08:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Le programme du dimanche 29 mars

Dès le matin, la ville se transforme en un immense lieu de fête où la cuisine traditionnelle se mêlent à l’animation des forains !

Le grand défilé parade des confréries gastronomiques venues de toute la France et des pays voisins, accompagnées par des ensembles musicaux et fanfares locales.

Le chapitre solennel célèbres intronisations sur le podium central, où de nouveaux membres rejoignent la confrérie après avoir prêté serment.

Dégustations gourmandes mise à l’honneur de tête de veau dans les restaurants de la ville et sous les chapiteaux associatifs, préparée selon des recettes ancestrales ou revisitée.

Foire Marchande et fête foraine plus d’une centaine d’exposants et d’artisans déballent leurs produits, tandis que les manèges s’installent sur la Place des Promenades !

Conseil de l’Office de Tourisme pensez à réserver votre table dans les restaurants locaux plusieurs jours à l’avance, car la tête de veau est victime de son succès chaque année !Tout public

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Rambervillers 88700 Vosges Grand Est +33 6 77 26 79 08

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English :

The Sunday, March 29 program

From early morning onwards, the town is transformed into a huge party zone, where traditional cuisine mingles with lively fairground entertainment!

The grand parade: a parade of gastronomic brotherhoods from all over France and neighboring countries, accompanied by musical ensembles and local brass bands.

The solemn chapter: famous inductions on the central podium, where new members join the brotherhood after taking the oath.

Gourmet tastings: calf’s head is honored in the town’s restaurants and under the marquees of associations, prepared according to ancestral recipes or revisited.

Foire Marchande and fête foraine: over a hundred exhibitors and craftsmen unpack their wares, while the merry-go-rounds take over the Place des Promenades!

Tourist Office tip: remember to reserve your table in local restaurants several days in advance, as tête de veau is a victim of its own success every year!

L’événement Foire aux Têtes de Veau Rambervillers a été mis à jour le 2026-03-11 par OT DE LA REGION DE RAMBERVILLERS