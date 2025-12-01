Foire aux tissus et accessoires couture Salle polyvalente Germigny-sur-Loire

Foire aux tissus et accessoires couture

Salle polyvalente Le Bourg Germigny-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 09:30:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Venez trouver votre bonheur à la Foire aux tissus et accessoires couture qui a lieu le weekend du 13 et 14 décembre à la salle polyvalente à GERMIGNY SUR LOIRE.

Un maximum de choix au prix le plus raisonnable possible !

Retrouvez de nombreux produits dans une salle de 400m2 tissus vestimentaire, ameublement, coton, coupons, bambou, gaze, bachette, mercerie, coupons en tout genre, réparateur de machines à coudre…

Mais également du cuir, des tissus à 2 euros le mètre, des lots…

De belles affaires à faire !!

Entrée gratuit.

Voici les horaires d’ouverture de 9h30 à 18 h le samedi et de 9h30 à 17 h le dimanche. .

Salle polyvalente Le Bourg Germigny-sur-Loire 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 36 11 22 mondialblanc@gmail.com

English : Foire aux tissus et accessoires couture

L’événement Foire aux tissus et accessoires couture Germigny-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Nevers