Foire aux tissus et accessoires couture Salle polyvalente Germigny-sur-Loire
Foire aux tissus et accessoires couture Salle polyvalente Germigny-sur-Loire samedi 13 décembre 2025.
Foire aux tissus et accessoires couture
Salle polyvalente Le Bourg Germigny-sur-Loire Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 09:30:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
Date(s) :
2025-12-13 2025-12-14
Venez trouver votre bonheur à la Foire aux tissus et accessoires couture qui a lieu le weekend du 13 et 14 décembre à la salle polyvalente à GERMIGNY SUR LOIRE.
Un maximum de choix au prix le plus raisonnable possible !
Retrouvez de nombreux produits dans une salle de 400m2 tissus vestimentaire, ameublement, coton, coupons, bambou, gaze, bachette, mercerie, coupons en tout genre, réparateur de machines à coudre…
Mais également du cuir, des tissus à 2 euros le mètre, des lots…
De belles affaires à faire !!
Entrée gratuit.
Voici les horaires d’ouverture de 9h30 à 18 h le samedi et de 9h30 à 17 h le dimanche. .
Salle polyvalente Le Bourg Germigny-sur-Loire 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 36 11 22 mondialblanc@gmail.com
English : Foire aux tissus et accessoires couture
