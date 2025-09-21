Foire aux trésors Gien

Foire aux trésors Gien dimanche 21 septembre 2025.

Foire aux trésors

Place de la Victoire Gien Loiret

Début : 2025-09-21 08:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

La Foire aux trésors de Gien se déroulera le dimanche 21 septembre sur la place de la Victoire

L’Association des Parents d’Élèves de Saint François Sainte Geneviève organise une journée ouverte à tous au profit du regroupement scolaire. L’événement comprendra un vide-grenier accessible aux particuliers et aux professionnels, une kermesse destinée aux enfants, ainsi qu’un service de restauration disponible sur place.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter l’association par mail à gien.apel@gmail.com ou par téléphone au 06 58 03 94 89 en cas d’urgence. .

English :

The Gien Treasure Fair will take place on Sunday, September 21 in the Place de la Victoire

German :

Die Schatzmesse in Gien findet am Sonntag, den 21. September auf dem Place de la Victoire statt

Italiano :

La Fiera del Tesoro di Gien si terrà domenica 21 settembre in Place de la Victoire

Espanol :

La Feria del Tesoro de Gien tendrá lugar el domingo 21 de septiembre en la plaza de la Victoire

L’événement Foire aux trésors Gien a été mis à jour le 2025-09-12 par OT GIEN