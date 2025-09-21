Foire aux trésors Gien
Foire aux trésors Gien dimanche 21 septembre 2025.
Foire aux trésors
Place de la Victoire Gien Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 08:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-21
La Foire aux trésors de Gien se déroulera le dimanche 21 septembre sur la place de la Victoire
L’Association des Parents d’Élèves de Saint François Sainte Geneviève organise une journée ouverte à tous au profit du regroupement scolaire. L’événement comprendra un vide-grenier accessible aux particuliers et aux professionnels, une kermesse destinée aux enfants, ainsi qu’un service de restauration disponible sur place.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter l’association par mail à gien.apel@gmail.com ou par téléphone au 06 58 03 94 89 en cas d’urgence. .
Place de la Victoire Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 58 03 94 89 gien.apel@gmail.com
English :
The Gien Treasure Fair will take place on Sunday, September 21 in the Place de la Victoire
German :
Die Schatzmesse in Gien findet am Sonntag, den 21. September auf dem Place de la Victoire statt
Italiano :
La Fiera del Tesoro di Gien si terrà domenica 21 settembre in Place de la Victoire
Espanol :
La Feria del Tesoro de Gien tendrá lugar el domingo 21 de septiembre en la plaza de la Victoire
L’événement Foire aux trésors Gien a été mis à jour le 2025-09-12 par OT GIEN