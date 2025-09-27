Foire aux vélos ZA de l’écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
Foire aux vélos ZA de l’écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin samedi 27 septembre 2025.
Foire aux vélos
ZA de l’écu Association Res’urgence Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
.
ZA de l’écu Association Res’urgence Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 84 11 82 96 contact@res-urgence.org
English : Foire aux vélos
German : Foire aux vélos
Italiano :
Espanol :
L’événement Foire aux vélos Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2025-09-09 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE