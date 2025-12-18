Foire aux vélos ZA de l’écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Foire aux vélos

À l’occasion de sa rentrée, l’association Res’urgence organise une foire aux vélos les mercredi 7 janvier et samedi 10 janvier dans ses locaux à Scey-sur-Saône.

De nombreux vélos issus du réemploi seront proposés à petit prix, pour encourager une mobilité plus durable… et une reprise sportive après les fêtes de fin d’année ! .

ZA de l'écu Ressourcerie Res'urgence Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 84 11 82 96 contact@res-urgence.org

