Foire aux vélos ZA de l'écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
Foire aux vélos ZA de l’écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin mercredi 7 janvier 2026.
Foire aux vélos
ZA de l’écu Ressourcerie Res’urgence Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Début : 2026-01-07 10:00:00
fin : 2026-01-10 12:00:00
2026-01-07 2026-01-10
À l’occasion de sa rentrée, l’association Res’urgence organise une foire aux vélos les mercredi 7 janvier et samedi 10 janvier dans ses locaux à Scey-sur-Saône.
De nombreux vélos issus du réemploi seront proposés à petit prix, pour encourager une mobilité plus durable… et une reprise sportive après les fêtes de fin d’année ! .
ZA de l'écu Ressourcerie Res'urgence Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
English : Foire aux vélos
