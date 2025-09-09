Foire aux vieux papiers, collections et auteurs régionaux Salle Dumas Bar-le-Duc

Foire aux vieux papiers, collections et auteurs régionaux Salle Dumas Bar-le-Duc samedi 7 mars 2026.

Salle Dumas 1 Place Sainte-Catherine Bar-le-Duc Meuse

Début : Dimanche Samedi 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

2026-03-07 2026-03-08

Cette Foire aux Vieux Papiers est un événement incontournable pour les amoureux de livres anciens, de timbres, vinyles, monnaies, cartes postales, fèves, capsules de champagne, bandes dessinées…et de collections insolites !!Tout public

English :

The Foire aux Vieux Papiers is a not-to-be-missed event for lovers of old books, stamps, vinyl, coins, postcards, broad beans, champagne capsules, comic strips…and unusual collections!!!

German :

Diese Altpapiermesse ist ein Muss für Liebhaber von alten Büchern, Briefmarken, Vinyl, Münzen, Postkarten, Bohnen, Champagnerkapseln, Comics…und ungewöhnlichen Sammlungen!!!

Italiano :

Questa Fiera della Carta Antica è un appuntamento imperdibile per gli amanti di libri antichi, francobolli, vinili, monete, cartoline, fave, capsule di champagne, fumetti… e collezioni insolite!

Espanol :

Esta Feria del Papel Antiguo es una cita ineludible para los amantes de los libros antiguos, sellos, vinilos, monedas, postales, habas, cápsulas de champán, cómics… ¡y colecciones insólitas!

