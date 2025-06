Foire aux vins, à la bière et aux spiritueux Montfaucon 6 juillet 2025 16:00

Foire aux vins, à la bière et aux spiritueux Place du Couvent Montfaucon Lot

Début : 2025-07-06 16:00:00

2025-07-06

Le comité des fêtes propose une foire pour découvrir et déguster du vin, des bières et des spiritueux.

Boire (avec modération) c’est bien mais si on peut aussi manger, c’est mieux ! Venez rencontrer des viticulteurs, brasseurs et producteurs de la région. Le comité des fêtes assure la restauration avec son fameux barbecue et ses planches apéro végé et non végé ! La Ch’ti Carette vous propose ses burgers, frites et autres.

Les verres sont consignés, remboursés si rendus en parfait état. .

The festival committee is organizing a wine, beer and spirits fair.

Das Festkomitee bietet eine Messe an, auf der Sie Wein, Bier und Spirituosen entdecken und probieren können.

Il comitato dei festeggiamenti organizza una fiera per scoprire e degustare vini, birre e liquori.

La comisión de festejos organiza una feria para descubrir y degustar vinos, cervezas y licores.

