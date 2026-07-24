Informations pratiques

Agonac

Foire aux Vins d’Agonac

Agonac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 09:00:00

fin : 2026-08-02 15:00:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-02

La 40ème foire aux vins d’ Agonac se déroulera les samedi 1er et dimanche 2 août 2026.

Un week-end festif, convivial et plein de belles découvertes

La 40ème foire aux vins d’ Agonac se déroulera les samedi 1er et dimanche 2 août 2026.

Un week-end festif, convivial et plein de belles découvertes. Plus de 20 viticulteurs seront présents, ainsi que des producteurs et artisans locaux (foie-gras, charcuterie, fromages, miel, noix, confitures, melon, confiseries, artisanat local…).

La banda Los Campaneros animera la foire jusqu’au grand feu d’artifice et le bal en plein air viendra clôturer la soirée.

Des animations foraines seront également proposées avec le grand retour des jeux historiques jeu de quilles, jeu de l’oeuf et tirs au but foot-balais !

Restauration et buvette bodega, avec paiement CB accepté.

Samedi soir repas haricots couennes 20 € et dimanche midi moules frites 18 €., avec le matin dès 9h le casse croûte à 12 €. .

Agonac 24460 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 27 74 78 cdf.agonac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire aux Vins d’Agonac

The 40th Agonac Wine Fair will take place on Saturday, August 1, and Sunday, August 2, 2026.

A festive, friendly weekend full of wonderful discoveries

L’événement Foire aux Vins d’Agonac Agonac a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux