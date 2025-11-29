Foire aux vins de l’Oisellerie Château de l’Oisellerie La Couronne

Château de l’Oisellerie 40 allée de l’Oisellerie La Couronne Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-11-29 09:00:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

2025-11-29

Samedi 29 novembre, 31ème édition de notre Foire aux vins des lycées viticoles de France dans le château de l’Oisellerie.

Château de l’Oisellerie 40 allée de l’Oisellerie La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 36 90

English :

Saturday November 29, the 31st edition of our Foire aux vins des lycées viticoles de France in the Château de l’Oisellerie.

German :

Am Samstag, dem 29. November, findet zum 31. Mal unsere Weinmesse der Weingymnasien Frankreichs im Château de l’Oisellerie statt.

Italiano :

Sabato 29 novembre si terrà la 31a edizione della Foire aux vins des lycées viticoles de France al Château de l’Oisellerie.

Espanol :

El sábado 29 de noviembre se celebra la 31ª edición de nuestra Foire aux vins des lycées viticoles de France en el Château de l’Oisellerie.

