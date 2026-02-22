Foire aux vins de Montmoreau Salle des fêtes Montmoreau

Foire aux vins de Montmoreau

Salle des fêtes Rue Henri Dunant Montmoreau Charente

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

2026-03-01

La foire au vins de Montmoreau est un rendez-vous incontournables pour les amateurs de bon vins. Une quarantaine de vignerons sont présent chaque année pour vous faire découvrir leur production dans la partage et la bonne humeur.

Salle des fêtes Rue Henri Dunant Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine favcdm@gmail.com

English : Wine fair of Montmoreau

The Montmoreau wine fair is an unmissable event for lovers of fine wines. Around forty winegrowers attend each year to share their produce with visitors in a friendly and convivial atmosphere.

L’événement Foire aux vins de Montmoreau Montmoreau a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme du Sud Charente