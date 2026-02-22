Foire aux vins de Montmoreau Salle des fêtes Montmoreau
Salle des fêtes Rue Henri Dunant Montmoreau Charente
La foire au vins de Montmoreau est un rendez-vous incontournables pour les amateurs de bon vins. Une quarantaine de vignerons sont présent chaque année pour vous faire découvrir leur production dans la partage et la bonne humeur.
Salle des fêtes Rue Henri Dunant Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine favcdm@gmail.com
English : Wine fair of Montmoreau
The Montmoreau wine fair is an unmissable event for lovers of fine wines. Around forty winegrowers attend each year to share their produce with visitors in a friendly and convivial atmosphere.
