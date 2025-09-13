Foire aux vins de Tournon d’Agenais Tournon-d’Agenais

Foire aux vins de Tournon d’Agenais Tournon-d’Agenais samedi 13 septembre 2025.

Foire aux vins de Tournon d’Agenais

Place de la Mairie Tournon-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13 2025-09-14

Organisée par l’association Les Amis de la Bastide, cette foire fera la part belle à la dégustation avec

– De nombreux stands de vignerons, venus de toute la France, pour vous faire découvrir leurs meilleurs bouteilles.

– Des producteurs locaux pour vous proposer leurs spécialités de grillades.

Un espace de restauration sera à votre disposition. .

Place de la Mairie Tournon-d’Agenais 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 70 19

English :

Organized by the association Les Amis de la Bastide, this fair will feature a wide range of tastings:

– Numerous winegrowers’ stands from all over France, showcasing their finest wines.

– Local producers offering their grilled specialities.

German : Foire aux vins de Tournon d’Agenais

Diese Messe wird von der Vereinigung Les Amis de la Bastide organisiert und steht ganz im Zeichen der Weinverkostung mit

– Zahlreiche Stände von Winzern, die aus ganz Frankreich kommen, um Ihnen ihre besten Flaschen zu präsentieren.

– Lokale Produzenten, um Ihnen ihre Grillspezialitäten anzubieten.

Italiano :

Organizzata dall’associazione Les Amis de la Bastide, questa fiera sarà una grande opportunità per la degustazione di vini:

– Numerosi stand di viticoltori, provenienti da tutta la Francia, per farvi scoprire le loro migliori bottiglie.

– Produttori locali che propongono le loro specialità alla griglia.

Espanol :

Organizada por la asociación Les Amis de la Bastide, esta feria será una gran ocasión para degustar vinos:

– Numerosos stands de viticultores, procedentes de toda Francia, para hacerle descubrir sus mejores botellas.

– Productores locales que ofrecen sus especialidades a la parrilla.

