Foire aux vins de Tournon d’Agenais Tournon-d’Agenais
Foire aux vins de Tournon d’Agenais Tournon-d’Agenais samedi 13 septembre 2025.
Foire aux vins de Tournon d’Agenais
Place de la Mairie Tournon-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13 2025-09-14
Organisée par l’association Les Amis de la Bastide, cette foire fera la part belle à la dégustation avec
– De nombreux stands de vignerons, venus de toute la France, pour vous faire découvrir leurs meilleurs bouteilles.
– Des producteurs locaux pour vous proposer leurs spécialités de grillades.
Organisée par l’association Les Amis de la Bastide, cette foire fera la part belle à la dégustation avec
– De nombreux stands de vignerons, venus de toute la France, pour vous faire découvrir leurs meilleurs bouteilles.
– Des producteurs locaux pour vous proposer leurs spécialités de grillades.
Un espace de restauration sera à votre disposition. .
Place de la Mairie Tournon-d’Agenais 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 70 19
English :
Organized by the association Les Amis de la Bastide, this fair will feature a wide range of tastings:
– Numerous winegrowers’ stands from all over France, showcasing their finest wines.
– Local producers offering their grilled specialities.
German : Foire aux vins de Tournon d’Agenais
Diese Messe wird von der Vereinigung Les Amis de la Bastide organisiert und steht ganz im Zeichen der Weinverkostung mit
– Zahlreiche Stände von Winzern, die aus ganz Frankreich kommen, um Ihnen ihre besten Flaschen zu präsentieren.
– Lokale Produzenten, um Ihnen ihre Grillspezialitäten anzubieten.
Italiano :
Organizzata dall’associazione Les Amis de la Bastide, questa fiera sarà una grande opportunità per la degustazione di vini:
– Numerosi stand di viticoltori, provenienti da tutta la Francia, per farvi scoprire le loro migliori bottiglie.
– Produttori locali che propongono le loro specialità alla griglia.
Espanol :
Organizada por la asociación Les Amis de la Bastide, esta feria será una gran ocasión para degustar vinos:
– Numerosos stands de viticultores, procedentes de toda Francia, para hacerle descubrir sus mejores botellas.
– Productores locales que ofrecen sus especialidades a la parrilla.
L’événement Foire aux vins de Tournon d’Agenais Tournon-d’Agenais a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Fumel Vallée du Lot