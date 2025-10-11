Foire aux Vins rue du stade Dompierre-les-Ormes
Foire aux Vins rue du stade Dompierre-les-Ormes samedi 11 octobre 2025.
rue du stade Salle des Fêtes rue du stade Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-12
2025-10-11
Venez nombreux profiter de notre Foire aux vins qui regroupera des viticulteurs venant des différents terroirs de France.
Une quinzaine d’exposants sont prévus. Vous pourrez déguster leur production.
Nous vous proposerons une animation surprise sur le thème du vin.
Des producteurs locaux vous permettront si vous le souhaitez de vous restaurer sur place.
Une buvette vous permettra de passer un moment convivial sur place. .
