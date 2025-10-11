Foire aux Vins rue du stade Dompierre-les-Ormes

Foire aux Vins rue du stade Dompierre-les-Ormes samedi 11 octobre 2025.

Foire aux Vins

rue du stade Salle des Fêtes rue du stade Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-11

Venez nombreux profiter de notre Foire aux vins qui regroupera des viticulteurs venant des différents terroirs de France.

Une quinzaine d’exposants sont prévus. Vous pourrez déguster leur production.

Nous vous proposerons une animation surprise sur le thème du vin.

Des producteurs locaux vous permettront si vous le souhaitez de vous restaurer sur place.

Une buvette vous permettra de passer un moment convivial sur place. .

rue du stade Salle des Fêtes rue du stade Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 95 75 71 unioncommercialedompierroise@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Foire aux Vins Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2025-09-18 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III