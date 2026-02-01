Foire aux vins et à la gastronomie Rue Pont Ar Laer Moëlan-sur-Mer
Foire aux vins et à la gastronomie Rue Pont Ar Laer Moëlan-sur-Mer samedi 28 février 2026.
Foire aux vins et à la gastronomie
Rue Pont Ar Laer Centre culturel l’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 10:00:00
fin : 2026-03-01 19:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Venez découvrir cet événement et rencontrez les exposants participants.
Nous sommes à la dix-septième édition, ce qui démontre le long chemin parcouru. Les exposants s’inscrivent d’une année sur l’autre, ils sont maintenant fidèles et surtout enchantés de revenir. .
Rue Pont Ar Laer Centre culturel l’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 42 47 47 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Foire aux vins et à la gastronomie
L’événement Foire aux vins et à la gastronomie Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-24 par OT QUIMPERLE LES RIAS