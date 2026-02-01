Foire aux vins et à la gastronomie Rue Pont Ar Laer Moëlan-sur-Mer

Foire aux vins et à la gastronomie

Rue Pont Ar Laer Centre culturel l'Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-03-01 19:00:00

2026-02-28

Venez découvrir cet événement et rencontrez les exposants participants.

Nous sommes à la dix-septième édition, ce qui démontre le long chemin parcouru. Les exposants s’inscrivent d’une année sur l’autre, ils sont maintenant fidèles et surtout enchantés de revenir. .

29350 Finistère Bretagne +33 6 42 47 47 45

