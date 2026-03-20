Foire aux vins et aux produits régionaux

Le bourg Saint-Bonnet-l’Enfantier Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Cette année 32ème anniversaire de la foire aux vins et aux produits régionaux, organisée par le Foyer Rural. Vente et dégustation de vins et de liqueurs, de produits locaux (miel etc.). Animations durant toute la journée.

Repas sur réservation le soir.

A partir de 9h dans le bourg .

Le bourg Saint-Bonnet-l’Enfantier 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 74 74 foyer.saintbonnetlenfantier@gmail.com

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English : Foire aux vins et aux produits régionaux

L’événement Foire aux vins et aux produits régionaux Saint-Bonnet-l’Enfantier a été mis à jour le 2026-03-17 par Brive Tourisme