Foire aux vins et fromages

Salle des fêtes de Dadonville Dadonville Loiret

Rendez-vous à la salle des fêtes de Dadonville pour un week-end gourmand et convivial !

29ᵉ Foire aux Vins et Fromages Dadonville

Découvrez une sélection de vins et fromages d’exception, rencontrez les producteurs et régalez-vous dans une ambiance chaleureuse.

Samedi 8 novembre 2025 de 14h à 19h30

Dimanche 9 novembre 2025 de 10h à 13h et de 14h à 18h

️ Entrée gratuite

Un rendez-vous savoureux à ne pas manquer pour tous les amateurs de bons produits et de convivialité ! .

Salle des fêtes de Dadonville Dadonville 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 00 19

English :

See you at the Dadonville village hall for a weekend of gourmet fun!

German :

Wir treffen uns in der Festhalle von Dadonville zu einem geselligen Gourmet-Wochenende!

Italiano :

Ci vediamo alla sala del villaggio di Dadonville per un weekend di cibo e divertimento!

Espanol :

Nos vemos en el ayuntamiento de Dadonville para disfrutar de un fin de semana de comida y diversión

