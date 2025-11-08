Foire aux vins et fromages Dadonville
Foire aux vins et fromages Dadonville samedi 8 novembre 2025.
Foire aux vins et fromages
Salle des fêtes de Dadonville Dadonville Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 14:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
Date(s) :
2025-11-08 2025-11-09
Rendez-vous à la salle des fêtes de Dadonville pour un week-end gourmand et convivial !
29ᵉ Foire aux Vins et Fromages Dadonville
Découvrez une sélection de vins et fromages d’exception, rencontrez les producteurs et régalez-vous dans une ambiance chaleureuse.
Samedi 8 novembre 2025 de 14h à 19h30
Dimanche 9 novembre 2025 de 10h à 13h et de 14h à 18h
️ Entrée gratuite
Un rendez-vous savoureux à ne pas manquer pour tous les amateurs de bons produits et de convivialité ! .
Salle des fêtes de Dadonville Dadonville 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 00 19
English :
See you at the Dadonville village hall for a weekend of gourmet fun!
German :
Wir treffen uns in der Festhalle von Dadonville zu einem geselligen Gourmet-Wochenende!
Italiano :
Ci vediamo alla sala del villaggio di Dadonville per un weekend di cibo e divertimento!
Espanol :
Nos vemos en el ayuntamiento de Dadonville para disfrutar de un fin de semana de comida y diversión
L’événement Foire aux vins et fromages Dadonville a été mis à jour le 2025-10-25 par OT GRAND PITHIVERAIS