Foire aux vins et produits du terroir Salle Multi-Activités Dieulouard
Foire aux vins et produits du terroir Salle Multi-Activités Dieulouard samedi 7 mars 2026.
Foire aux vins et produits du terroir
Salle Multi-Activités Place du 8 mai 1945 Dieulouard Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-08 19:00:00
Date(s) :
2026-03-07
La Foire aux Vins et Produits du Terroir fait son retour à Dieulouard !
Rendez-vous pour la 22è édition, les samedi 7 et dimanche 8 mars prochains.
Au programme
Vins de nos régioons
Saveurs du terroir
Rencontres avec des producteurs passionnés
Ambiance conviviale et gourmande tout le week-end
Entrée libre
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modérationAdultes
0 .
Salle Multi-Activités Place du 8 mai 1945 Dieulouard 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est remi.guerard@orange.fr
English :
The Foire aux Vins et Produits du Terroir returns to Dieulouard!
Join us for the 22nd edition, on Saturday March 7 and Sunday March 8.
On the program:
Regional wines
Local flavours
Meetings with passionate producers
A friendly, gourmet atmosphere all weekend long
Free admission
Alcohol abuse is dangerous for your health. Drink in moderation
