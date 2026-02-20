Foire aux vins et produits du terroir Salle Multi-Activités Dieulouard

Foire aux vins et produits du terroir

La Foire aux Vins et Produits du Terroir fait son retour à Dieulouard !

Rendez-vous pour la 22è édition, les samedi 7 et dimanche 8 mars prochains.

Au programme

Vins de nos régioons

Saveurs du terroir

Rencontres avec des producteurs passionnés

Ambiance conviviale et gourmande tout le week-end

Entrée libre

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modérationAdultes

Salle Multi-Activités Place du 8 mai 1945 Dieulouard 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est remi.guerard@orange.fr

English :

The Foire aux Vins et Produits du Terroir returns to Dieulouard!

Join us for the 22nd edition, on Saturday March 7 and Sunday March 8.

On the program:

Regional wines

Local flavours

Meetings with passionate producers

A friendly, gourmet atmosphere all weekend long

Free admission

Alcohol abuse is dangerous for your health. Drink in moderation

