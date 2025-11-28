Foire aux Vins et Produits du Terroir Lycée La Brie Monbazillac

Foire aux Vins et Produits du Terroir

Cette manifestation majeure est organisée par les élèves de Bac Pro Technicien Conseil Vente en Alimentation option Produits Alimentaires et Boissons, les personnels et le domaine viticole Château La Brie .

Elle permet de découvrir et valoriser les vins, bières, cidre et jus de raisin de différents lycées viticoles français.

Une cinquantaine de produits viticoles y sera présentée ainsi que des produits alimentaires comme les spécialités à base de canard du domaine de la Peyrouse, du miel du lycée La Brie

En cette veille de fin d’année, ce sera un bon prétexte pour nous rendre visite, de vous laisser guider par les conseils avisés de nos élèves et de toute l’équipe, et qui sait, commander pour offrir ou vous offrir des produits de qualité à déposer au pied du sapin.

Animation pour enfants.

Sur réservation pour l’espace restauration. .

Lycée La Brie Domaine de la Brie Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 42 42 fabienne.pinna1@educagri.fr

