Informations pratiques

Carnac

Foire aux Vins et Produits Gourmands

Salle du Ménec Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 10:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Le Rotary Club d’Auray – Pays d’Auray, vous donne rendez-vous à la Salle du Menec pour 2 journées placées sous le signe du goût et du partage. Le temps d’un week-end, des vignerons et des artisans passionnés vous ouvrent les portes de leur savoir-faire.

Au fil des allées, laissez-vous tenter par des dégustations de crus soigneusement sélectionnés, échangez directement avec ceux qui font le vin et les produits du terroir, et repartez avec vos coups de cœur grâce à la vente directe. Vins, fromages, charcuteries, douceurs… il y en aura pour tous les palais.

Mais cette foire, c’est bien plus qu’un rendez-vous gourmand : chaque bouteille dégustée, chaque produit acheté contribue aux œuvres du Rotary et à ses actions de solidarité, locales comme internationales.

Entrée libre, de 10h à 18h.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. .

Salle du Ménec Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 89 90 03 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Foire aux Vins et Produits Gourmands Carnac a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon