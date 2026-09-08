Foire aux Vins et Produits Gourmands Carnac
samedi 24 octobre 2026 · Carnac
Informations pratiques
Carnac
Foire aux Vins et Produits Gourmands
Salle du Ménec Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Le Rotary Club d’Auray – Pays d’Auray, vous donne rendez-vous à la Salle du Menec pour 2 journées placées sous le signe du goût et du partage. Le temps d’un week-end, des vignerons et des artisans passionnés vous ouvrent les portes de leur savoir-faire.
Au fil des allées, laissez-vous tenter par des dégustations de crus soigneusement sélectionnés, échangez directement avec ceux qui font le vin et les produits du terroir, et repartez avec vos coups de cœur grâce à la vente directe. Vins, fromages, charcuteries, douceurs… il y en aura pour tous les palais.
Mais cette foire, c’est bien plus qu’un rendez-vous gourmand : chaque bouteille dégustée, chaque produit acheté contribue aux œuvres du Rotary et à ses actions de solidarité, locales comme internationales.
Entrée libre, de 10h à 18h.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. .
Salle du Ménec Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 89 90 03 53
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English :
L’événement Foire aux Vins et Produits Gourmands Carnac a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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