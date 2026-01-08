Foire aux vins et terroirs Place de Caen Rethel
Foire aux vins et terroirs Place de Caen Rethel samedi 21 mars 2026.
Foire aux vins et terroirs
Place de Caen Les Halles Rethel Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-21
Présence d’une quarantaine de viticulteurs et de métiers de bouche dans un rendez-vous convivial Au profit de la jeunesse et des sports, d’associations et d’œuvres locales
Place de Caen Les Halles Rethel 08300 Ardennes Grand Est +33 6 81 67 24 76 philippe.marquigny@orange.fr
Some forty winegrowers and food professionals take part in a convivial event Benefiting youth and sports, local associations and charities
L’événement Foire aux vins et terroirs Rethel a été mis à jour le 2026-01-07 par Ardennes Tourisme