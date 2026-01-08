Foire aux vins et terroirs Place de Caen Rethel

Foire aux vins et terroirs

Place de Caen Les Halles Rethel Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-21

Présence d’une quarantaine de viticulteurs et de métiers de bouche dans un rendez-vous convivial Au profit de la jeunesse et des sports, d’associations et d’œuvres locales

.

Place de Caen Les Halles Rethel 08300 Ardennes Grand Est +33 6 81 67 24 76 philippe.marquigny@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Some forty winegrowers and food professionals take part in a convivial event Benefiting youth and sports, local associations and charities

L’événement Foire aux vins et terroirs Rethel a été mis à jour le 2026-01-07 par Ardennes Tourisme