Foire aux vins français

Route du Vin Rott Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2026-03-20 10:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

2026-03-20 2026-03-21 2026-03-22

La Cave de Cleebourg ouvre les portes de son caveau à 9 autres régions viticoles françaises pour des dégustations et de la vente de leurs produits.

La Cave de Cleebourg ouvre les portes de son caveau à 9 autres régions viticoles françaises. C’est l’occasion de venir à la rencontre de vignerons passionnés qui vont partager leur savoir faire et faire déguster leurs vins. Les différents vins et crémants seront disponibles à la vente. 0 .

Route du Vin Rott 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 50 33 info@cave-cleebourg.com

English :

Cave de Cleebourg opens its cellar doors to 9 other French wine-growing regions for tastings and sales of their products.

L’événement Foire aux vins français Rott a été mis à jour le 2025-12-24 par Office de tourisme de l’Alsace Verte