Foire aux vins français, Rott
Foire aux vins français, Rott vendredi 20 mars 2026.
Foire aux vins français
Route du Vin Rott Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-20 10:00:00
fin : 2026-03-22 18:00:00
Date(s) :
2026-03-20 2026-03-21 2026-03-22
La Cave de Cleebourg ouvre les portes de son caveau à 9 autres régions viticoles françaises. C’est l’occasion de venir à la rencontre de vignerons passionnés qui vont partager leur savoir faire et faire déguster leurs vins. Les différents vins et crémants seront disponibles à la vente. 0 .
Route du Vin Rott 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 50 33 info@cave-cleebourg.com
English :
Cave de Cleebourg opens its cellar doors to 9 other French wine-growing regions for tastings and sales of their products.
