FOIRE AUX VINS Laurens

1 RD 909 34480 LAURENS

Début : 2025-09-11

fin : 2025-10-12

Foire aux vins d’automne à L’Oustal des Schistes à LAURENS.

1 RD 909 34480 LAURENS Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 90 25 58 caveau-des-schistes@orange.fr

English :

Autumn wine fair at L’Oustal des Schistes in LAURENS.

German :

Herbstweinmesse in L’Oustal des Schistes in LAURENS.

Italiano :

Fiera del vino autunnale presso L’Oustal des Schistes a LAURENS.

Espanol :

Feria del vino de otoño en L’Oustal des Schistes en LAURENS.

