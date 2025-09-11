FOIRE AUX VINS Laurens
FOIRE AUX VINS Laurens jeudi 11 septembre 2025.
FOIRE AUX VINS
1 RD 909 34480 LAURENS Laurens Hérault
Début : 2025-09-11
fin : 2025-10-12
2025-09-11
Foire aux vins d’automne à L’Oustal des Schistes à LAURENS.
+33 4 67 90 25 58 caveau-des-schistes@orange.fr
English :
Autumn wine fair at L’Oustal des Schistes in LAURENS.
German :
Herbstweinmesse in L’Oustal des Schistes in LAURENS.
Italiano :
Fiera del vino autunnale presso L’Oustal des Schistes a LAURENS.
Espanol :
Feria del vino de otoño en L’Oustal des Schistes en LAURENS.
L’événement FOIRE AUX VINS Laurens a été mis à jour le 2025-09-05 par 34 OT AVANT-MONTS