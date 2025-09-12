Foire aux Vins Boutique L’IMAGINARIUM Nuits-Saint-Georges

Foire aux Vins Boutique L’IMAGINARIUM Nuits-Saint-Georges vendredi 12 septembre 2025.

Foire aux Vins

Boutique L’IMAGINARIUM Avenue du Jura Nuits-Saint-Georges Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12 10:00:00

fin : 2025-10-05 19:00:00

Date(s) :

2025-09-12

Du 12 septembre au 5 octobre 2025, place à la Foire aux Vins d’Automne à l’Imaginarium !

Venez profiter de réductions exceptionnelles sur une sélection de vins Bourgogne, Vallée du Rhône, Beaujolais, Loire… Il y en aura pour tous les palais !

Des dégustations gratuites* vous attendent pour découvrir la richesse des différentes régions, accompagnées des conseils avisés de nos experts pour vous guider dans vos choix.

Cette année, tentez votre chance à notre Grand Jeu Foire Aux Vins pour remporter des cadeaux !

Et ce n’est pas tout d’autres surprises viendront ponctuer cette édition.

?? Rendez-vous du 12 septembre au 5 octobre 2025 à l’Imaginarium votre étape œno-divertissante, 1 avenue du Jura, 21700 Nuits-Saint-Georges.

?? Ouvert du mercredi au lundi de 10h à 19h et le mardi de 14h à 19h.

*?? Dégustations personnalisées sur rendez-vous au 03.80.62.61.40

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION .

Boutique L’IMAGINARIUM Avenue du Jura Nuits-Saint-Georges 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 62 61 40 info@imaginarium-bourgogne.com

English : Foire aux Vins

German : Foire aux Vins

Italiano :

Espanol :

L’événement Foire aux Vins Nuits-Saint-Georges a été mis à jour le 2025-09-06 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)