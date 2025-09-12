Foire aux Vins Boutique L’IMAGINARIUM Nuits-Saint-Georges
Foire aux Vins Boutique L’IMAGINARIUM Nuits-Saint-Georges vendredi 12 septembre 2025.
Foire aux Vins
Boutique L’IMAGINARIUM Avenue du Jura Nuits-Saint-Georges Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-12 10:00:00
fin : 2025-10-05 19:00:00
Date(s) :
2025-09-12
Du 12 septembre au 5 octobre 2025, place à la Foire aux Vins d’Automne à l’Imaginarium !
Venez profiter de réductions exceptionnelles sur une sélection de vins Bourgogne, Vallée du Rhône, Beaujolais, Loire… Il y en aura pour tous les palais !
Des dégustations gratuites* vous attendent pour découvrir la richesse des différentes régions, accompagnées des conseils avisés de nos experts pour vous guider dans vos choix.
Cette année, tentez votre chance à notre Grand Jeu Foire Aux Vins pour remporter des cadeaux !
Et ce n’est pas tout d’autres surprises viendront ponctuer cette édition.
?? Rendez-vous du 12 septembre au 5 octobre 2025 à l’Imaginarium votre étape œno-divertissante, 1 avenue du Jura, 21700 Nuits-Saint-Georges.
?? Ouvert du mercredi au lundi de 10h à 19h et le mardi de 14h à 19h.
*?? Dégustations personnalisées sur rendez-vous au 03.80.62.61.40
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION .
Boutique L’IMAGINARIUM Avenue du Jura Nuits-Saint-Georges 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 62 61 40 info@imaginarium-bourgogne.com
English : Foire aux Vins
German : Foire aux Vins
Italiano :
Espanol :
L’événement Foire aux Vins Nuits-Saint-Georges a été mis à jour le 2025-09-06 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)