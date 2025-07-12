FOIRE AUX VINYLS LE CHAT BARRÉ Fontiers-Cabardès
FOIRE AUX VINYLS LE CHAT BARRÉ Fontiers-Cabardès samedi 12 juillet 2025.
FOIRE AUX VINYLS LE CHAT BARRÉ
8B Allée André Le Nôtre Fontiers-Cabardès Aude
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-07-12 17:00:00
fin : 2025-07-12 21:00:00
Date(s) :
2025-07-12
Vente, achat et troc au Chat Barré !
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8B Allée André Le Nôtre Fontiers-Cabardès 11390 Aude Occitanie +33 6 75 12 94 19
English :
Buy, sell and barter at Le Chat Barré!
German :
Verkauf, Kauf und Tauschhandel im Chat Barré!
Italiano :
Comprare, vendere e barattare a Le Chat Barré!
Espanol :
¡Compre, venda y haga trueques en Le Chat Barré!
L’événement FOIRE AUX VINYLS LE CHAT BARRÉ Fontiers-Cabardès a été mis à jour le 2025-06-26 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Montagne Noire