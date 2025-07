FOIRE CHAPO’VIN Montagnac

FOIRE CHAPO’VIN Montagnac samedi 23 août 2025.

FOIRE CHAPO’VIN

Esplanade des platanes Montagnac Hérault

Venez parcourir les stands du Marché d’artisanat et des Domaines viticoles sur cette foire qui crée un lien entre les foires d’antan sur lesquelles se vendaient beaucoup de tissus, de feutres (symbolisées ici par le chapeau) et les dernières plus axées sur les vendanges (représentées par le vin).

La foire « Chapo’Vin » s’installe fin août chaque année sur l’esplanade des platanes.

Elégants, décontractés, de paille, rétros, anciens ou même d’époque actuelle, les chapeaux déambulent entre les animations oenoludiques et autres.

Programme 2025 bientôt disponible !

Esplanade des platanes Montagnac 34530 Hérault Occitanie +33 4 67 49 86 89 festivites@ville-montagnac.fr

English :

Come and browse the stalls of the Craft Market and the Wine Estates at this fair, which creates a link between the fairs of yesteryear, at which many fabrics and felts were sold (symbolized here by the hat), and the latest ones, which are more focused on the harvest (represented by the wine).

German :

Besuchen Sie die Stände des Kunsthandwerksmarkts und der Weingüter auf dieser Messe, die eine Verbindung zwischen den früheren Jahrmärkten, auf denen viele Stoffe und Filz verkauft wurden (hier durch den Hut symbolisiert), und den späteren, die sich mehr auf die Weinlese konzentrierten (durch den Wein repräsentiert), herstellt.

Italiano :

Venite a curiosare tra le bancarelle del Mercato dell’Artigianato e delle Tenute del Vino in questa fiera, che crea un legame tra le fiere di un tempo, in cui si vendevano molti tessuti e feltri (qui simboleggiati dal cappello), e le fiere più recenti, più incentrate sulla vendemmia (rappresentata dal vino).

Espanol :

Venga a recorrer los puestos del Mercado de Artesanía y de las Bodegas en esta feria, que crea un vínculo entre las ferias de antaño, en las que se vendían muchos tejidos y fieltros (simbolizados aquí por el sombrero), y las ferias más recientes, más centradas en la vendimia (representadas por el vino).

