Foire commerciale de la Pentecôte Montmédy
Foire commerciale de la Pentecôte Montmédy lundi 25 mai 2026.
Montmédy
Foire commerciale de la Pentecôte
Place Raymond Poincarré Montmédy Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-05-25 09:00:00
fin : 2026-05-25 18:00:00
Date(s) :
2026-05-25
L’union des commerçants organise une foire commerciale et brocante au centre ville de Montmédy.
Restauration sur place, animations, entrée libre.Tout public
0 .
Place Raymond Poincarré Montmédy 55600 Meuse Grand Est +33 6 24 16 67 00 union.montmedy@gmail.com
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English :
The union des commerçants organizes a commercial and second-hand fair in Montmédy town center.
Catering on site, entertainment, free admission.
L’événement Foire commerciale de la Pentecôte Montmédy a été mis à jour le 2026-05-18 par ARDENNE-MEUSE
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