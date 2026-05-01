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Foire commerciale de la Pentecôte Montmédy

Foire commerciale de la Pentecôte Montmédy lundi 25 mai 2026.

Adresse : Place Raymond Poincarré

Ville : 55600 Montmédy

Département : Meuse

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Montmédy

Foire commerciale de la Pentecôte

Place Raymond Poincarré Montmédy Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-05-25 09:00:00
fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :
2026-05-25

L’union des commerçants organise une foire commerciale et brocante au centre ville de Montmédy.
Restauration sur place, animations, entrée libre.Tout public
0  .

Place Raymond Poincarré Montmédy 55600 Meuse Grand Est +33 6 24 16 67 00  union.montmedy@gmail.com

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English :

The union des commerçants organizes a commercial and second-hand fair in Montmédy town center.
Catering on site, entertainment, free admission.

L’événement Foire commerciale de la Pentecôte Montmédy a été mis à jour le 2026-05-18 par ARDENNE-MEUSE

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