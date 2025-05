Foire commerciale de printemps – Bruyères, 11 mai 2025 09:00, Bruyères.

Vosges

Foire commerciale de printemps Avenue du Cameroun Bruyères Vosges

Tarif : 0

Gratuit

70ème Foire de Printemps.

De nombreux exposants, brocante, fête foraine et de nombreuses animations…

Restauration sur placeTout public

0 EUR.

Avenue du Cameroun

Bruyères 88600 Vosges Grand Est +33 6 02 38 06 53

English :

70th Spring Fair.

Numerous exhibitors, flea market, funfair and lots of entertainment…

Catering on site

German :

70. Frühjahrsmesse.

Zahlreiche Aussteller, Trödelmarkt, Jahrmarkt und viele Animationen…

Verpflegung vor Ort

Italiano :

70a Fiera di Primavera.

Numerosi espositori, mercatino delle pulci, luna park e tanto intrattenimento…

Ristorazione in loco

Espanol :

70ª Feria de Primavera.

Numerosos expositores, mercadillo, parque de atracciones y mucha animación…

Catering in situ

