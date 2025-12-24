Foire commerciale et artisanale, Route d’Issigeac Villeréal

Foire commerciale et artisanale, Route d’Issigeac Villeréal dimanche 19 avril 2026.

Route d’Issigeac Hippodrome du Pesquié Bas Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19

2026-04-19

Foire commerciale et artisanale organisée par Evenemence 47.
Artisans, créateurs, forains, foodtrucks …
Route d’Issigeac Hippodrome du Pesquié Bas Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 93 18 85 

English : Foire commerciale et artisanale

Trade and craft fair organized by Evenemence 47.
Craftsmen, designers, fairground vendors, foodtrucks …

L’événement Foire commerciale et artisanale Villeréal a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Coeur de Bastides